Русский драмтеатр Литвы будет переименован в Вильнюсский Старый театр

По данным министерства, большинство членов как рабочей группы, так и Совета профессиональных учреждений исполнительского искусства высказались за название Вильнюсский Старый театр.

По мнению экспертов, название Вильнюсского Старого Театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению.

По словам Кайриса, это будет «и символическое, и в то же время вполне реальное изменение», ведь такое название театра гораздо больше соответствует существующим принципам эксплуатации, отражает историю здания и открывает шире возможности для проведения различных мультикультурных инициатив.

«Естественно, что перемены могут вызывать беспокойство у театральной труппы — мы это понимаем и хотим еще раз подчеркнуть, что никто не сомневается ни в профессионализме этой труппы, ни в ее необходимости в общем контексте литовского театра», — отметил министр культуры Кайрис.

При обсуждении направлений деятельности театра рабочая группа сошлась во мнении, что они адекватны, устав должным образом определяет текущую театральную деятельность. Рабочая группа также подчеркнула, что необходимо сохранить действующую театральную труппу, выступающую на русском языке.

Рабочую группу возглавила заместитель министра культуры Дайна Урбанавичене, в нее вошли также Элона Байоринене, декан факультета театра и кино Литовской академии музыки и театра, Года Гедрайтите, председатель Совета профессиональных учреждений исполнительского искусства, драматург Марюс Ивашкявичюс, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета доц. Павел Лавринец, директор Вильнюсского Дома польской культуры Артурас Людковскис, искусствовед Хельмутас Шабасявичюс.

В работе группы принимали участие и представители Литовского русского драматического театра Валентин Новопольский, директор этого театра Ольга Полевикова и представитель работников театра Владимир Серов.

Призывы отказаться от нынешнего названия Русского драматического театра Литвы в культурной среде прозвучали после того, как в феврале Россия начала войну в Украине.

Представители театра утверждают, что поддерживают Украину, организуя помощь жителям, бежавшим от войны.

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