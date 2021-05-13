Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Израиль

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Три американские авиакомпании — American Airlines, United Airlines и Delta Airlines — отменили рейсы в Тель-Авив на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей перевозчиков.

Сообщается, что United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив из Чикаго и Нью-Йорка 11 мая и рейсы из Сан-Франциско и Нью-Йорка 12 мая. Представители Delta Airlines уточнили, что компания отменила рейсы из Нью-Йорка с 11 по 13 мая и «не имеет никакого решения о возобновлении на данном этапе». Как заявили в American Airlines, их компания отменила рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив 12 мая и обратный рейс из Тель-Авива 13 мая.

Накануне агентство France Press сообщило, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил полеты из-за ракетного обстрела города. Позже его работа возобновилась.