Ряд испанских регионов ужесточил ограничения

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«Интерфакс» сообщает, что ряд испанских регионов ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости и распространения новых штаммов.

Так, в Валенсии до 25 июля закрылись ночные клубы, алкоголь не продаётся с 20:00 до 07:00. Приостановлена работа дискотек, танцзалов, баров, пабов, кафе с живой музыкой. Организаторов алкогольных вечеринок будут штрафовать на сумму до 60 000 евро, а участников — до 30 000 евро.

Отели и рестораны будут работать только до 24:00. На террасах точек общепита можно разместить за столиком до 10 человек, в помещениях — до шести.

В Андалусии ограничения продлены до 20 июля, а в августе планируется приостановить работу всех ночных развлекательных заведений, если текущие меры не подействуют.

В Арагоне загрузку отелей снижена до 50%, точкам общепита предписано закрываться до 23:00. На открытых террасах за столом могут сидеть до 10 клиентов, в залах — до шести.

Провинция Кантабрия на северном побережье Испании закрыла ночные клубы в 36 муниципалитетах региона.

В Каталонии ограничения коснулись работы ночных клубов, в Галисии парки и пляжи закрываются по ночам, а рестораны могут обслуживать только на террасах с загрузкой до 50%.

В Кастилии и Леоне ограничена работа ночных клубов, запрещено сидеть за барной стойкой и танцевать. Вероятно, там вскоре введут комендантский час.

Власти Балеарах существующие ограничения продлены до 23 июля с возможностью последующего ужесточения.

На Канарах, где ситуация с коронавирусом самая сложная, планируют ввести комендантский час с 00:30 до 06:00.