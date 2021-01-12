Ряд стран ЕС собирается заменить разрешение на путешествие справкой о вакцинации

С приближением весеннего туристического сезона правительства ряда стран ЕС собираются заменить свидетельством о вакцинации от коронавируса изрядно поднадоевшую всем справку об отрицательной реакции путешественника на соответствующий тест.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом стало известно из выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, для достижения этого удобства необходимо сперва сделать вакцину действительно доступной каждому. В то же время, предупредила она, надо быть готовым к тому, что реально доступной для всех групп населения вакцинация против COVID-19 может быть лишь к началу лета.

На данный момент тысячи граждан стран-членов ЕС проходят вакцинацию первым одобренным Брюсселем препаратом производства Pfizer BioNTech. Прививки же с использованием второй утвержденной ЕС вакцины («Модерна») планируется начать 22 января.