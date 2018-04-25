Рядом с Вильнюсским аэропортом появится новый терминал DHL

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Фонд Eika Real Estate Fund, компании по управлению активами Eika Asset Management, завершил сделку, в рамках которой обязался построить терминал срочных отправлений DHL на территории Вильнюсского аэропорта. Инвестиции в проект составят 6,3 млн евро, сообщила компания.

«Новый терминал DHL с современной системой сортировки посылок является частью инвестиционного плана компании в Литве»“, – заявил исполнительный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас.

Eika Real Estate Fund арендовала у оператора аэропортов Литвы — компании Lietuvos oro uostai земельный участок в 1,88 гектара, на котором будет возведен терминал площадью 4,7 тыс. кв. метров.