Ryanair не имеет права брать плату за провоз ручной клади

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Политика лоукостера Ryanair о ограничениях при провозе ручной клади является злоупотреблением и больше не будет действовать в Испании.

Таково решение суда от 20 ноября 2019 года после рассмотрения жалобы пассажирки, которую заставили заплатить €20 за «избыточную» ручную кладь на рейс Мадрид – Брюссель. Суд обязал авиакомпанию вернуть женщине деньги, а также установил, что политика компании «ограничивает права пассажира, определенные законом», и будет запрещена.

В феврале 2019 года, Итальянская антимонопольная служба (AGCM) оштрафовала Ryanair и Wizz Air на 3 и 1 млн евро соответственно из-за введения лоукостерами с 1 ноября 2018 года новых правил перевозки ручной клади

В свою очередь Ryanair заявил: «Это решение не повлияет на политику в отношении багажа Ryanair, ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, который неверно истолковал нашу коммерческую свободу в определении размера нашей ручной клади».