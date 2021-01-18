Ryanair прекращает полеты из Вильнюса, будет летать только из Каунаса в Дублин

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Ирландская авиакомпания Ryanair временно приостанавливает все полеты из Вильнюса и Паланги из-за пандемии и ограничений на поездки и в ближайшие несколько месяцев будет выполнять рейсы только из Каунаса в Дублин.

Как сообщил представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас, компания планирует сократить объем полетов во всех странах Европы.

«В настоящее время известно, что авиакомпания просто не будет выполнять рейсы из Вильнюсского аэропорта до конца марта из-за проблем, вызванных пандемией и существующими ограничениями на поездки, но на самом деле это не означает закрытия базы», ​​- сказал BNS Т. Василяускас.