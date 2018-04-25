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Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Фото azertag.az

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с ноября будет возить пассажиров из Вильнюса в лондонский аэропорт Саутенд.

Лоукостер Ryanair заявил в четверг, что рейсы из Вильнюса в Лондон будет совершать три раза в неделю.

В настоящее время из Вильнюса с помощью Ryanair можно добраться до аэропортов Лондон Станстед и Лутон.

Есть также прямые рейсы венгерского лоукостера WizzAir в Лондон из Вильнюса, а также польской авиакомпании LOT, которая начала летать в аэропорт Лондон-Сити в апреле.

BNS

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