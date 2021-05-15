Ryanair с осени возобновит полеты из Каунаса в Стокгольм

Фото pixabay.com

Ирландская авиакомпания Ryanair с ноября планирует выполнять рейсы из Каунаса в Стокгольм. Как сообщает компания, полеты будут выполняться два раза в неделю.

«Поскольку программы вакцинации будут продолжаться в предстоящие месяцы, авиационное движение будет стремительно увеличиваться, мы рады объявить о новом маршруте Каунас — аэропорт Стокгольм-Арланда, который стартует в ноябре», — сказал для пресс-релиза коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

Сейчас полеты в Стокгольм осуществляются только из Вильнюса, туда летают самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air и скандинавской SAS.