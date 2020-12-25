Рыбалка в период карантина

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Инспектора Департамента охраны окружающей среды при Министерстве охраны окружающей среды напоминают, что во время карантина введены дополнительные ограничения на охоту и рыбалку. Хотя полностью эти виды досуга не запрещены, но разрешено охотиться и ловить рыбу по одному на открытом пространстве и только на территории своего самоуправления.

С началом подледной рыбалки лишь за несколько дней с начала сезона рыболовы-любители были оштрафованы за различные нарушения на сумму 1440 евро, сообщает пресс-служба Департамента охраны окружающей среды.

Должностные лица инспекций Вильнюса и Панявежиса с начала сезона выявили 18 нарушений, пять из которых были серьезными.

За несколько дней было проверено около 200 рыболовов-любителей. Во время рейдов инспектора изъяли 11 любительских рыболовных снастей. А трем нарушителям, поймавшим в общей сложности пять щук, придется заплатить 1200 евро за ущерб, нанесенный рыбным запасам страны.

Во время рейдов в Швянченском, Тракайском и Вильнюсском районах сотрудниками были проинспектировали более 50 человек, а также усилили контроль над рыбаками, которые отправились рыбачить по первому льду.

Десять проверяемых выловили больше, чем указано в правилах любительского рыболовства во внутренних водоемах, один из них поймал щуку меньше 50 сантиметров.

За нарушение правил рыболову придется заплатить штраф в размере 240 евро. Должностные лица напоминают, что можно ловить щуку длиной не менее 50 сантиметров. Если она меньше, ее нужно выпускать.

Нарушение правил любительского рыболовства во внутренних водоемах наказывается предупреждением или штрафом в размере от десяти до 60 евро.

Рыбаки во время подледной ловли должны использовать рыболовные шипы, соединенные гибким шарниром. Шипы должны использоваться вне зависимости от толщины льда. Также необходимо соблюдать требование об использовании во время одной рыбалки четырех орудий лова, из которых не более двух орудий лова (в Куршском заливе — трех) используются для ловли на наживку.

Информация «ЛК»