Рынок недвижимости на подъеме

Полезная площадь в индивидуальных домах (1–2-квартирных) в прошлом году выросла на 1,9% и в конце декабря составила 59,8 млн кв. метров (56,7% всей площади жилищного фонда), квартирный жилищный фонд вырос на 0,7% до 45,8 млн кв. метров (43,3%).

Жилищный фонд составляли 1,517 млн квартир – на 1,1% больше, чем в конце 2019 года, на 1 тыс. жителей пришлось 543 квартиры. Средний размер одного жилья составил 69,6 кв. метров, в городе он достигал 63,3 кв. метров, на селе – 82,2 кв. метров.

К жилому фонду не причисляются общежития, гостиницы, дачи, охотничьи домики, дома отдыха, санатории, садовые домики и прочие строения, предназначенные для временного проживания.

Влияние пандемии

В последнее время рынок недвижимости в Литве очень активен – растут не только цены, но и количество сделок.

В этом году в Литве зарегистрирована продажа 16 тысяч квартир, что на 34 проц. больше, чем за январь – май прошлого года. В полтора раза больше, чем в прошлом году, продано домов, в этом году заключено 6 тысяч сделок по продаже домов.

Лидируют на этом рынке крупные города, однако очень активна ситуация и на курортах, сообщает пресс-служба Центра регистров. «Больше года назад рынок недвижимости в Литве был скован пандемией – покупатели остановили инвестиции, строители следили за тенденциями. Однако роста ждать пришлось недолго, уже осенью 2020 года количество сделок вернулось на докризисный уровень. В первые месяцы этого года наблюдался рост числа новых сделок, а в мае заключено рекордное их количество. Оптимизм не теряли не только крупные города, но и курорты, где росли и цены, и количество сделок», – сказал представитель Центра регистра Паулюс Рудзкис.

Самый активный рынок среди курортов — в Паланге. Там за январь-май приобрели 380 квартир и 110 домов. На курорте фиксируется и рост цен. «В прошлом году за квадратный метр квартиры в Паланге в среднем платили 1400 евро, а в первом квартале 2021 г. — более 1600 евро», – заметил П. Рудзкис. На втором месте по популярности среди курортов — Друскининкай (продано 130 квартир и 30 домов).

«Пандемия, карантин, удаленная работа привели к тому, что некоторые жители стали искать жилье за городом, где можно скрыться от суеты и спокойно находиться во время изоляции. Покупатели такой недвижимости обратили свой взор на Тракай, Молетай, Игналину, Зарасай и Аникщяй», – сказал специалист. В Тракайском районе в этом году было продано около 120 домов (почти в два раза больше, чем в 2020 г). В 2020 г. средняя стоимость квадратного метра составляла 670 евро, а в первом квартале этого года — 850 евро. В Аникщяйском районе в этом году продано почти 90 домов (в 1,5 раза больше, чем в 2020 г), в Игналинском и Зарасайском районе почти 60 (в два раза и на треть больше, чем в прошлом году).

Между тем строители предупреждают о росте цен на стройматериалы и строительные работы. Со временем, если подобная ситуация затянется, это может сказаться и на ценах на недвижимость. Эксперты считают, что более очевидной в этой связи ситуация на рынке недвижимости станет осенью.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ