Рынок недвижимости оживает

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Продажи недвижимости в Литве, которые весной резко упали, растут второй месяц подряд, однако показатели все еще отстают от имевших место до карантина, сообщил Центр реестров.

В первом полугодии этого года количество сделок купли-продажи недвижимого имущества составило 53,6 тыс. и было на 12% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Только в июне было зарегистрировано почти 9,9 тыс. сделок – на 7% меньше, чем в июне 2019 года, однако почти на 11% больше, чем в мае этого года, сообщает BNS.

«Июнь был первым месяцем, когда были зарегистрированы продажи квартир по всей стране, а в крупнейших городах страны они были выше, чем месяц назад, но рост все еще слишком медленный. Наименьшее количество зарегистрированных квартир было в мае этого года», – сообщил в пресс-релизе временно исполняющий обязанности главы Департамента данных и анализа Центра реестров Паулюс Рудзскис.

В целом по стране было зарегистрировано почти 14,1 тыс. проданных квартир, что на 18% меньше, чем год назад. А только в июне – около 2,1 тыс. квартир, или на 27% меньше, чем в июне, но на 14,5% больше, чем в мае этого года.

В первом полугодии в стране зарегистрирована продажа 5,1 тыс. индивидуальных домов, это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. А только в июне было продано более 1 тыс. жилых домов – на 2% больше, чем в июне прошлого года, и на 21% больше, чем в мае прошлого года.

В стране также зарегистрирована смена владельцев 26,3 тыс. земельных участков – на 10,5% меньше, чем в прошлом году. В июне таких сделок было более 5 тыс. – на 1% меньше, чем в июне 2019 года, и на 6% больше, чем в мае.

С ростом популярности удаленной работы и уменьшением пробок на дорогах привлекательность жилья в центре города будет снижаться, считает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его мнению, стоимость домов упадет меньше всего, потому что во время пандемии COVID-19 люди поняли, что «работать из просторных домов приятнее, чем из тесных квартир». Кроме того, жители, как правило, строят дома для себя, а не для инвестиций, поэтому их стоимость на рынке недвижимости будет падать медленнее.

«Больше всего упадут цены на небольшие полуторакомнатные квартиры, предназначенные для инвестиций или для ночевки «только на одну ночь». Особенно на те, которые расположены в центральной части города и предназначены для краткосрочной аренды, поскольку туристические потоки еще долго не восстановятся до докризисного уровня, а переизбыток предложений таких квартир ощущался еще до кризиса (например, цены на краткосрочную аренду упали уже в 2019 году). Цены на более просторные, предназначенные не для инвестиций (а для проживания), квартиры будут снижаться меньше», – написал Ж.Маурицас на своей странице в Facebook.

В целом по ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 5,5%, а за квартал – на 1,2%.

Информация «ЛК», BNS