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TOP,Общество,Экономика

Рынок недвижимости

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Рынок недвижимости в Литве остается активным, говорит представитель Реестрового центра. По словам главы Отдела открытия данных Реестрового центра Паулюса Рудзкиса, «похолодание» на рынке недвижимости в середине года было временным.

«В 2019 году рынок недвижимости был активным, перешло в другие руки около 100 тыс. объектов (…). На рынке квартир в первом квартале мы видели стремительный рост, во втором квартале – некоторое замедление, а в третьем квартале мы вернулись к росту», – сказал на пресс-конференции П. Рудзкис.

По его словам, в этом году продолжался стремительный рост сделок по квартирам, предназначенным для инвестиций.

«За 9 месяцев было куплено примерно 4,5 тыс. квартир, которые можно отнести к инвестиционным сделкам, годовой рост составляет около 21%. По темпам роста лидером является Каунас – рост 37%», – сказал П. Рудзкис.

По данным Реестрового центра, примерно каждая четвертая квартира в Каунасе была приобретена с целью инвестиции, а в Вильнюсе и Клайпеде – примерно каждая шестая.

Во всей стране за три квартала продано 26,5 тыс. квартир – на 4,5% больше, чем за такой же период прошлого года (25,3 тыс.), 8,9 тыс. индивидуальных домов – на 11% больше (8 тыс.).

Информация «ЛК», BNS                     

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