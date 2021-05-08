Рынок новых автомобилей в Литве в апреле вырос на 153%

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В апреле в Литве было зарегистрировано около 4 тыс. новых легковых автомобилей — на 152,9% больше, чем в апреле прошлого года (1,6 тыс.).

На этот рост оказала влияние особо низкая сопоставительная база, которая была обусловлена последствиями объявленного год назад первого карантина, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные реестра Regitra.

«Реэкспорт и далее остается значительным фактором на рынке: 696 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 623 Fiat и 22 Volkswagen) были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще 21 будет снят в ближайшее время», – говорится в сообщении.

В минувшем месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (775 единиц),на втором месте оставался Fiat (719), на третьем — Volkswagen (614).

С начала года в Литве в целом было зарегистрировано более 12,6 тыс. новых легковых машин – на 4,9% меньше, чем в январе- апреле прошлого года (13,3 тыс.).