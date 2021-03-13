Рынок почтовых услуг в Литве в 2020 году вырос на 12% до 214 млн евро

В прошлом году рынок почтовых и курьерских услуг в Литве составил 214,2 млн евро – на 12,1% больше, чем в 2019 году (191,1 млн евро).
В последнем квартале 2020 года доходы этого сектора составили 64,8 млн евро или на 17,8% больше, чем год назад (55 млн евро), свидетельствуют данные Службы регулирования связи (СРС).
По показателю доходов основную долю на рынке заняли государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas – 35,3%, компании DPD Lietuva – 21,4% и Venipak Lietuva – 9,3%.
По сообщению СРС, основное влияние на рост доходов рынка почтовых и курьерских услуг в прошлом году оказало увеличение поступлений от отправления посылок – по сравнению с 2019 годом они выросли на 30,6% до 146,9 млн евро и составили 68,6% совокупных доходов сектора.
Объем почтовой корреспонденции в прошлом году вырос на 54% до 33,7 млн единиц, а только за четвертый квартал – на 77,1% до 11,2 млн единиц.
Инвестиции поставщиков услуг в 2020 году выросли почти в два раза до 22,4 млн евро, из них 82,7% (18,5 млн евро) составили инвестиции Lietuvos pastas.
В конце декабря на почтовом рынке реальную деятельность осуществляла 51 компания.