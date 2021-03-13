Рынок почтовых услуг в Литве в 2020 году вырос на 12% до 214 млн евро

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В прошлом году рынок почтовых и курьерских услуг в Литве составил 214,2 млн евро – на 12,1% больше, чем в 2019 году (191,1 млн евро).

В последнем квартале 2020 года доходы этого сектора составили 64,8 млн евро или на 17,8% больше, чем год назад (55 млн евро), свидетельствуют данные Службы регулирования связи (СРС).

По показателю доходов основную долю на рынке заняли государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas – 35,3%, компании DPD Lietuva – 21,4% и Venipak Lietuva – 9,3%.