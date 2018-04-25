Рынок подержанных автомобилей Литвы в этом году уменьшился на 23,4%

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве в январе — апреле этого года зарегистрировано почти 46,2 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей — на 23,4% меньше, чем за такой же период прошлого года (60,3 тыс.).

Их средний возраст составлял 11,2 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,1% (в прошлом году – 72%).

Только в апреле в стране зарегистрировано около 6,8 тыс. подержанных автомобилей — на 59,4% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 16,9 тыс.). Их средний возраст был 10,6 года.

«Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце число впервые зарегистрированных личных легковых автомобилей составило 6,6 тыс., а легковых коммерческих — 257. В апреле в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (964), BMW (923) и Audi (772).