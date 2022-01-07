Рынок вторичного жилья на подъеме

Фото BNS/Эрикаса Овчаренко

Согласно данным Банка Литвы, впервые квартиры на рынке вторичного жилья подорожали в ноябре по сравнению с предыдущим годом на 22,4% больше, сообщает BNS.

По словам Довидаса Подериса, старшего экономиста отдела макропруденциального анализа Банка Литвы, ускорение годового темпа роста цен наблюдается по всей Литве, а более высокий рост цен последний раз наблюдался в апреле 2008 года.

«Быстрый рост цен определяется ростом доходов населения и вкладов в банках и, как следствие, доступностью жилья. Такого не было с 2008 года. Фиксировался рост в 2014, 2017 гг., тогда цены выросли на 10%, но чтобы на 20% — такого не было. На рост цен на рынке нового жилья также влияет рост цен на строительство и ограниченное предложение», — прокомментировал BNS экономист центрального банка.

Годовой рост цен в Вильнюсе в ноябре составил 21,3 % (18,9% — в октябре), в Каунасе 23% (19,7% — в октябре), в Клайпеде — 16 % (13,2% — в октябре ).

За месяц цены в Вильнюсе выросли на 1,6%, в Каунасе — на 1,97%, в Клайпеде — на 1,92%, по всей Литве, кроме Вильнюса, — на 1,31%, в других городах (кроме Вильнюса, Каунаса и Клайпеды) — на 1,16%.

В ноябре в Вильнюсе заключено 983 сделки по продаже квартир, на 2% меньше, чем в октябре (1000). По данным риелторов, 2021 год был самым активным за последние 15 лет. В Вильнюсе в настоящее время есть 250 тыс. квартир. Ежемесячно меняет собственника 1 квартира из 250 или в год — 1 квартира из 21.

Прошлый год торговцы недвижимостью завершили успешно: несмотря на то что цены на жилье выросли почти на 20%, граждане покупали дорогое жилье. Жители боятся, что деньги обесценятся, поэтому сметают все, не учитывая реальной стоимости жилья.

По данным Банка Литвы, годовой рост цен в 20% показывает, что ситуация на рынке накаляется. ЦБ уже предпринял меры для охлаждения рынка жилья, но во избежание перегрева этому вопросу должны уделять внимание и другие ведомства. С февраля 2022 года для покупки второго жилья жителям потребуется делать первоначальный взнос не меньше 30% от общей стоимости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ