Рютте: Киев не скоро получит статус кандидата в ЕС

«Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом в члены, и ей сообщают, сколько еще шагов нужно сделать, чтобы получить этот статус… Так уже было с Боснией. Это также сможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано», — отметил политик.

Как напомнил Рютте, до российского вторжения Украина была «очень далека» от кандидата в члены ЕС. Ранее французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять 15 или 20 лет.

В МИД Украины подчеркнули, что Киев настаивает на предоставлении статуса кандидата в Евросоюз уже в июне и понимает, что это не означает немедленного членства.