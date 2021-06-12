С 1 июля будут облегчены условия въезда иностранных туристов в Израиль

Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам.
«Настало время Израилю открыть границы для въездного туризма, используя своё преимущество в качестве направления, где уже прошла массовая вакцинация населения», – отметила Орит Фаркаш-Хакоэн, министр туризма Израиля.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство культуры Израиля, по данным на 11 июня 2021 г. в Израиле полностью вакцинированы около 76 проц взрослого населения (старше 16 лет).
В пилотном проекте по приему туристов пока не принимает участие ряд стран, где эпидемиологическая ситуация не является благоприятной по данным Министерства здравоохранения Израиля, а именно: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Россия, Индия, Мексика, Турция и Аргентина.
Всего пилотный проект состоит из трех этапов. Первый этап – в мае 2021 года было предоставлено разрешение на въезд примерно 20 группам привитых туристов из разных стран мира. Второй этап — до конца июня 2021 года разрешен въезд до 1000 привитых туристов из разных стран мира, которые приедут в страну в рамках организованных групп. Третий этап — с 1 июля облегчение условий въезда вакцинированных групповых туристов и допуск в страну индивидуальных путешественников.
Более подробные правила въезда будут обнародованы позже.