С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

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Министерство здравоохранения (SAM) сообщает, что с 1 ноября пациенты, поступающие в больницу, больше не увидят жирную и жареную пищу, парированное мясо, птицу и рыбу, а также концентраты бульонов и соусов, другие вредные для здоровья продукты.

Эти правила будут распространяться на стационары всех клиник Литвы.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, изменения были инициированы с целью обеспечения пациентов высококачественным, сбалансированным питанием в соответствии с их потребностями.

«Введение обязательных правил организации питания стало необходимым шагом для решения проблемы, которая существовала десятилетиями», – заявил он.

До разработки правил к питанию пациентов не было четких требований, поэтому проблем было много. Например, плохая еда, пренебрежение диетической ценностью продуктов, питательный баланс и нехватка овощей, которые очень важны для выздоровления человека. Кроме того, еда зачастую подавалась уже холодной и в неэстетичном виде.

Больницам также рекомендовано закупать продукты у местных фермеров. Однако это не обязательное правило, которого должны придерживаться все.

Кроме того, предусматривается, что персонал, готовящий еду, пройдет специальную переподготовку. Она будет включать учебную программу по диетическому приготовлению пищи. Для переподготовки персонала предусмотрен трехлетний переходный период.

Контролировать соблюдение требований в медицинских учреждениях будет как и прежде осуществлять Государственная продовольственная и ветеринарная служба (SFVS).

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