  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

Подробнее...
default image
Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Подробнее...
default image
В белорусских школах появится новая должность

Подробнее...
default image
С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Подробнее...
default image
Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Подробнее...
default image
В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Подробнее...
default image
Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
default image
Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

Подробнее...
default image
В США запустили процедуру импичмента Трампа

Подробнее...
default image
Вильнюс объявляет конкурс на лучшую витрину

Подробнее...
default image
На споры с Veolia и "Газпромом" выделено еще 4 млн евро

Подробнее...
default image
Джонсон назвал "абсолютно последний срок" для Brexit

Подробнее...
default image
Зачем в Испании перезахоронили диктатора Франко

Подробнее...
default image
Фонд Ignitis grupe инвестировал в израильскую компанию H2Pro

Подробнее...
default image
Астрономы открыли новый тип ураганов на северном полюсе Сатурна

Подробнее...
default image
Полиция Литвы задержала экс-главу госпредприятия Украины, подозреваемого в коррупции

Подробнее...
default image
День памяти усопших

Подробнее...
default image
Зарплата врачей исправительных учреждений увеличится

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Министерство здравоохранения (SAM) сообщает, что с 1 ноября пациенты, поступающие в больницу, больше не увидят жирную и жареную пищу, парированное мясо, птицу и рыбу, а также концентраты бульонов и соусов, другие вредные для здоровья продукты.

Эти правила будут распространяться на стационары всех клиник Литвы.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, изменения были инициированы с целью обеспечения пациентов высококачественным, сбалансированным питанием в соответствии с их потребностями.

«Введение обязательных правил организации питания стало необходимым шагом для решения проблемы, которая существовала десятилетиями», – заявил он.

До разработки правил к питанию пациентов не было четких требований, поэтому проблем было много. Например, плохая еда, пренебрежение диетической ценностью продуктов, питательный баланс и нехватка овощей, которые очень важны для выздоровления человека. Кроме того, еда зачастую подавалась уже холодной и в неэстетичном виде.

Больницам также рекомендовано закупать продукты у местных фермеров. Однако это не обязательное правило, которого должны придерживаться все.

Кроме того, предусматривается, что персонал, готовящий еду, пройдет специальную переподготовку. Она будет включать учебную программу по диетическому приготовлению пищи. Для переподготовки персонала предусмотрен трехлетний переходный период.

Контролировать соблюдение требований в медицинских учреждениях будет как и прежде осуществлять Государственная продовольственная и ветеринарная служба (SFVS).

Информация ЛК

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!