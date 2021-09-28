С 1 октября гражданам ЕС для въезда в Великобританию потребуется паспорт

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С 1 октября этого года действительным въездным документом для направляющихся в Великобританию граждан Евросоюза будет только паспорт. ID-карты больше не будут действительным документом для въезда в Великобританию.

Поэтому, если вы планируете поехать в Великобританию с октября, заранее проверьте наличие паспорта и его срок действия. Это позволит избежать лишних недоразумений и неприятных инцидентов при проверке документов перед вылетом.

Если гражданин ЕС проживал в Великобритании до 31 декабря 2020 года и был зарегистрирован в качестве постоянного или временного резидента, его удостоверение личности можно будет использовать в качестве документа для въезда в Великобританию как минимум до 31 декабря 2025 года.