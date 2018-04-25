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С 1 сентября начнут действовать «Семейные карточки»

Фото socmin.lt

С 1 сентября можно будет воспользоваться «Семейными карточками», которые будут предоставлять скидки на товары или услуги. По одной бесплатной карточке получат многодетные или воспитывающие ребенка-инвалида семьи.

Необходимо отметить, что при использовании карточки при себе должен быть документ, удостоверяющий личность. Как и упоминалось ранее, карточка гарантирует ее обладателям специальные льготы, услуги, привилегии или скидки на товары и прочее.

Всего в Литве около 69 тыс. многодетных или воспитывающих детей-инвалидов семей, которые смогут пользоваться скидками «Семейной карточки» и стать клиентами компаний.

Первыми партнерами «Семейной карточки» стали: крупнейшая сеть розничной торговли «Maxima», выставочный центр «Litexpo», магазин канцелярских товаров «Officeday». Партнерами также стали: ремонтирующая компьютеры фирма «Picius» из Каунаса, «Trasalis Trakai Resort and SPA» в Тракай (ЗАО «Alsakis») и Центр медиации и юридических услуг в Каунасе.

Сеть розничной торговли «Maxima LT» для владельцев «Семейной карточки» создает условия накапливать вдвое больше денег «Maxima» на карточке «Ačiū», по сравнению со стандартной программой лояльности. Этими деньгами можно оплатить 99 проц. стоимости покупок. Генеральный директор «Maxima LT» Кристина Мейде разъяснила, что скидки не будут распространяться на алкоголь и табачные изделия.

Выставочный центр «Litexpo» владельцам «Семейной карточки» будет предоставлять 50-процентную скидку на билеты последнего дня на организуемые в «Litexpo» выставки и 20-процентную скидку на предложение обеда дня в действующем в помещении «Litexpo» кафе.

Магазин канцелярских товаров «Officeday» многодетным и воспитывающим детей-инвалидов семьям круглогодично предоставит 30-процентную скидку на канцелярские и школьные товары.

По сообщению Министерства социальной защиты и труда, корзинка скидок будет постоянно пополняться и меняться, так как партнерами «Семейной карточки» приглашены стать все литовские компании.

«Благодарю первых партнеров «Семейной карточки», которые продемонстрировали социальную ответственность. Вклад наших партнеров станет не только дополнительной поддержкой для семей, но и изменит отношение к ним в Литве в целом, ведь наша миссия укреплять семьи, — сказал министр социальной защиты и труда Л. Кукурайтис. – Нашей целью также является, чтобы владельцы «Семейной карточки» получали 50-процентную скидку на междугородный транспорт, с самоуправлениями обсуждается возможность предоставления скидки на городской транспорт».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                 

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