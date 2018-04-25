default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Подробнее...
default image
Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Подробнее...
default image
Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Подробнее...
default image
Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

Подробнее...
default image
Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Подробнее...
default image
Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

Подробнее...
TOP,Деньги,Новости

С 1 января — новые налоги и льготы: семь основных изменений

  • Фото www.pixabay.com

1 января в Литве вступают в силу новые ставки некоторых налогов и льгот. BNS представляет семь важнейших изменений.

ПЕНСИИ

Благодаря индексации пенсий с учётом роста зарплат пенсии с января возрастут более чем на 8%. Средняя пенсия по старости в 2020 году составит 377 евро, а а для имеющих необходимый трудовой стаж — 399 евро.

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

реклама

Деньги на ребёнка возрастают с 50 до 60 евро, а для многодетных, малообеспеченных или воспитывающих детей-инвалидов семей — с 70 до 100 евро.

ЗАРПЛАТЫ СЛУЖАЩИМ

Базовая зарплата увеличивается с 173 до 176 евро, что приведёт к повышению заработной платы примерно у 300 тыс. государственных служащих и должностных лиц

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Минимальная месячная зарплата в Литве увеличится на 52 евро (с 555 евро до 607 евро с января), а на руки — на 41 евро (с 396 евро до 437 евро). По данным правительства, минимальную заработную плату в Литве получают около 156 тыс. работающих. 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ (ПНН)

С 27% до 32% повысится ставка ПНН для работников с самыми высокими доходами, чья зарплата превышает 110 тыс. евро. Таких людей в стране более 2000.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ МИНИМУМ увеличивается с 300 до 350 евро.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налог должны будут платить владельцы недвижимости стоимостью более 150 тыс. евро. Ранее планка достигала 220 тыс. евро. 75% такой недвижимости находтся в столице. Ожидается, что бюджет привлечет дополнительные 2,5 миллиона долларов. в год.

АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО

В результате увеличения акцизов на топливо литр бензина с января подорожает примерно на 4 цента.

Акциз на дизельное топливо для фермеров увеличивается с 56 до 60 евро за тыс. литров, что увеличивает цену примерно на пол цента за литр.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600