С 1 января — новые налоги и льготы: семь основных изменений

Деньги на ребёнка возрастают с 50 до 60 евро, а для многодетных, малообеспеченных или воспитывающих детей-инвалидов семей — с 70 до 100 евро.

ЗАРПЛАТЫ СЛУЖАЩИМ

Базовая зарплата увеличивается с 173 до 176 евро, что приведёт к повышению заработной платы примерно у 300 тыс. государственных служащих и должностных лиц

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Минимальная месячная зарплата в Литве увеличится на 52 евро (с 555 евро до 607 евро с января), а на руки — на 41 евро (с 396 евро до 437 евро). По данным правительства, минимальную заработную плату в Литве получают около 156 тыс. работающих.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ (ПНН)

С 27% до 32% повысится ставка ПНН для работников с самыми высокими доходами, чья зарплата превышает 110 тыс. евро. Таких людей в стране более 2000.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ МИНИМУМ увеличивается с 300 до 350 евро.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Налог должны будут платить владельцы недвижимости стоимостью более 150 тыс. евро. Ранее планка достигала 220 тыс. евро. 75% такой недвижимости находтся в столице. Ожидается, что бюджет привлечет дополнительные 2,5 миллиона долларов. в год.

АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО

В результате увеличения акцизов на топливо литр бензина с января подорожает примерно на 4 цента.

Акциз на дизельное топливо для фермеров увеличивается с 56 до 60 евро за тыс. литров, что увеличивает цену примерно на пол цента за литр.