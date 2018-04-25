С 13 мая будут регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

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Поскольку Литва и некоторые другие страны Европы смягчают ограничения, введенные в связи с карантином от коронавируса, германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что с 13 мая возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, среду, и пятницу, сообщила компания — оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.

«Франкфурт в этом контексте запрета пассажирских рейсов был очень важным, поскольку через этот аэропорт авиакомпании предлагают множество соединительных рейсов с различными странами Европы и мира», – отметил в пресс-релизе глава отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

С 13 мая рейсы из Вильнюса в Ригу возобновляет и латвийская авиакомпания Air Baltic, которая будет летать по этому маршруту ежедневно.

Прогнозируется, что во второй половине мая и другие авиакомпании возобновят рейсы из Литвы, однако пока ожидается окончательное решение самих компаний.

Ранее Lietuvos oro uostai сообщала BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить авиакомпании Wizz Air, «Белавиа», LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS.

С понедельника в Литве отменены ограничения на выезд из страны. По прибытии в Литву остается требования двухнедельной изоляции.