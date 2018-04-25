С 16 марта Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

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Российские власти приняли решение с 16 марта ограничить авиасообщение со странами Европейского союза, а также со Швейцарией и Норвегией, сообщаение оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении», — говорится в сообщении штаба.

Исключение делается для регулярных рейсов Москва-столица страны-члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь «граждане этих стран и граждане иных стран», а в РФ назад будут лететь только граждане России.

Ограничения с 16 марта также сделаны для полетов в Швейцарию (за исключением прямого рейса Шереметьево-Женева) и Норвегию (за исключением рейса Шереметьево-Осло, а также чартеров на тех же условиях, что и со странами ЕС).