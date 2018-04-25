default image
С 18 по 20 сентября в Литве празднуются Дни европейского наследия

Подробнее...
default image
Генсек ООН: ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля

Подробнее...
default image
Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

Подробнее...
default image
В Латвии срок самоизоляции для прибывших из-за границы сокращен до 10 дней

Подробнее...
default image
Правительства Литвы и Польши обещают поддержку жителям Беларуси

Подробнее...
default image
Литва и США договорились о тщательных проверках поставщиков оборудования для сетей 5G

Подробнее...
default image
ВОЗ опасается эпидемии туберкулеза в Европе

Подробнее...
default image
Атакующие учения России и Беларуси вызывают тревогу – В.Рупшис

Подробнее...
default image
Меркель возглавила рейтинг доверия жителей развитых стран

Подробнее...
default image
Литва согласилась выделить 2,5 млн евро на создание вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Трамп пригрозил мерами ВТО

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: США и Литва поддерживают людей Беларуси в борьбе за демократию

Подробнее...
default image
Германия предложила США сделку по Северному потоку-2

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудил с премьером Польши ситуацию в Беларуси, повестку Совета ЕС

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили о разработке нового санкционного режима

Подробнее...
default image
Сейм решит будут ли узаконены в Литве государственные аптеки

Подробнее...
default image
За сутки подтверждены 62 новых случая коронавируса, общее количество – 3504

Подробнее...
default image
Во Франции из-за COVID-19 закрыли 2,1 тыс. школьных классов

Подробнее...
default image
В Вильнюсе состоится совместное заседание Кабминов Литвы и Польши

Подробнее...
default image
В Испании запретили прославление режима Франко

Подробнее...
default image
В больнице Радвилишкис установлены 8 случаев заражение коронавирусом

Подробнее...
default image
В Китае будут бороться с обжорством

Подробнее...
default image
Решение ГСО о закупке вакцины будет рекомендательное – С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Александр Грачев: «Покидая Литву, душой остаюсь с вами»

Подробнее...
default image
ЕК предложила радикально обновить миграционную систему ЕС

Подробнее...
default image
Должны ли женщины надевать защитные маски при родах

Подробнее...
default image
За приобретение вакцин от COVID-19 ответственен А.Вярига – советник президента

Подробнее...
default image
В Беларуси проходят военные учения "Славянское братство"

Подробнее...
default image
В деле по событиям 13 января не возобновлено расследование доказательств

Подробнее...
default image
Германия примет более 1500 беженцев с греческих островов

Подробнее...
default image
Европа разрабатывает режим санкций "имени Навального"

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает на неделю с 16 сентября отказаться от транспорта

Подробнее...
default image
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Подробнее...
default image
Со следующей недели Литва упрощает выдачу виз белорусам – МИД

Подробнее...
default image
Боррель: Остановка СП-2 вне компетенции ЕС

Подробнее...
default image
По телефону 1855 избиратели смогут получить информацию о выборах

Подробнее...
default image
Оппоненты Лукашенко просят €4 млрд у ЕС

Подробнее...
default image
А.Вярига : администрация президента не хочет созывать Госсовет по вакцине от COVID-19

Подробнее...
default image
В США и Мексике обнаружили мертвыми сотни тысяч птиц

Подробнее...
default image
Распространение коронавируса среди школьников менее 1%

Подробнее...
TOP,Культура,Новости

С 18 по 20 сентября в Литве празднуются Дни европейского наследия

Nuotrauka BL/Algirdas Kubaitis

С 18 по 20 сентября на территории всей Литвы пройдет празднование Дней европейского наследия-2020.

Дни европейского наследия проводятся ежегодно при поддержке программы «Креативная Европа», и тема этого года — «Культурное наследие и образование».

В рамках Дней европейского наследия многие культурные объекты подготовят специальную программу. В этом году особое внимание будет уделяться образовательным программам, посвященным культурному наследию.

Участники программ могут погрузиться в далекое прошлое, ознакомиться с древними строительными технологиями, углубиться в тонкости культурного наследия и осознать необходимость его сохранения для будущих поколений.

Всего в странах Европы с августа по октябрь в рамках Дней европейского наследия запланировано более 70 тыс. различных мероприятий, сообщила Еврокомиссия, которая совместно с Советом Европы выступает инициатором этого крупнейшего культурного события на континенте.

«Они продемонстрируют ценность нашего общего наследия, подчеркнув необходимость его сохранения для нынешнего и будущих поколений», — говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Мероприятия включают фестивали, выставки, открытые для публики ремесленные мастерские, конференции и туры по самым интересным местам, хранящим памятники европейской истории. От уличных шоу до концертных залов, театров и музеев, кино и социальных сетей — европейское развлекательное наследие будет представлено взрослым и детям, местным жителям и гостям из других стран. Академическое сообщество будет изучать роль новых цифровых технологий в сохранении культурного наследия.

«Дни европейского наследия объединяют граждан и подчеркивают европейское измерение культурного наследия в 50 государствах, подписавших Европейскую культурную конвенцию», — говорится в коммюнике.

Идея проведения Дней европейского наследия родилась во Франции еще в 1984 г., ее инициатором был тогдашний министр культуры Франции Жан Ланг. За несколько лет мероприятие распространилось в большинстве стран Западной Европы и стало таким популярным, что с 1991 г. по инициативе Европейского совета и при поддержке Евросоюза во всей Европе начали организовывать Дни европейского наследия.

«Креативная Европа» — это программа ЕС, направленная на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов. Цель мероприятия – познакомить общество с европейским культурным наследием, сделать его более доступным, актуализировать ту или иную область культурного наследия. Организаторы надеются, что мероприятие заинтересует школьников и пробудит в них интерес к культурному наследию не только Литвы, но и других стран Европы.

В период с 2014 по 2020 годы на финансирование европейских проектов, предоставляющих возможность путешествовать, охватывать новые аудитории, обмениваться практическими навыками и совершенствоваться, было выделено 1,46 млрд евро.

Подробная информация о мероприятиях по адресу: www.kpd.lt

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.