С 18 по 20 сентября в Литве празднуются Дни европейского наследия

Nuotrauka BL/Algirdas Kubaitis

С 18 по 20 сентября на территории всей Литвы пройдет празднование Дней европейского наследия-2020.

Дни европейского наследия проводятся ежегодно при поддержке программы «Креативная Европа», и тема этого года — «Культурное наследие и образование».

В рамках Дней европейского наследия многие культурные объекты подготовят специальную программу. В этом году особое внимание будет уделяться образовательным программам, посвященным культурному наследию.

Участники программ могут погрузиться в далекое прошлое, ознакомиться с древними строительными технологиями, углубиться в тонкости культурного наследия и осознать необходимость его сохранения для будущих поколений.

Всего в странах Европы с августа по октябрь в рамках Дней европейского наследия запланировано более 70 тыс. различных мероприятий, сообщила Еврокомиссия, которая совместно с Советом Европы выступает инициатором этого крупнейшего культурного события на континенте.

«Они продемонстрируют ценность нашего общего наследия, подчеркнув необходимость его сохранения для нынешнего и будущих поколений», — говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Мероприятия включают фестивали, выставки, открытые для публики ремесленные мастерские, конференции и туры по самым интересным местам, хранящим памятники европейской истории. От уличных шоу до концертных залов, театров и музеев, кино и социальных сетей — европейское развлекательное наследие будет представлено взрослым и детям, местным жителям и гостям из других стран. Академическое сообщество будет изучать роль новых цифровых технологий в сохранении культурного наследия.

«Дни европейского наследия объединяют граждан и подчеркивают европейское измерение культурного наследия в 50 государствах, подписавших Европейскую культурную конвенцию», — говорится в коммюнике.

Идея проведения Дней европейского наследия родилась во Франции еще в 1984 г., ее инициатором был тогдашний министр культуры Франции Жан Ланг. За несколько лет мероприятие распространилось в большинстве стран Западной Европы и стало таким популярным, что с 1991 г. по инициативе Европейского совета и при поддержке Евросоюза во всей Европе начали организовывать Дни европейского наследия.

«Креативная Европа» — это программа ЕС, направленная на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов. Цель мероприятия – познакомить общество с европейским культурным наследием, сделать его более доступным, актуализировать ту или иную область культурного наследия. Организаторы надеются, что мероприятие заинтересует школьников и пробудит в них интерес к культурному наследию не только Литвы, но и других стран Европы.

В период с 2014 по 2020 годы на финансирование европейских проектов, предоставляющих возможность путешествовать, охватывать новые аудитории, обмениваться практическими навыками и совершенствоваться, было выделено 1,46 млрд евро.

Подробная информация о мероприятиях по адресу: www.kpd.lt

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ