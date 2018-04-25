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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил, что с 1992 года в Украине погибли 60 журналистов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на открытии парламентских слушаний «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».

«Сегодня случаи силового давления на журналистов, к сожалению, стали обычным явлением в нашей стране. 92% преступлений против работников СМИ остаются безнаказанными, лишь каждое 12-е дело о нападении на журналистов доходит до суда», — сказал Н.Шуфрич.