Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил, что с 1992 года в Украине погибли 60 журналистов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на открытии парламентских слушаний «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения».
«Сегодня случаи силового давления на журналистов, к сожалению, стали обычным явлением в нашей стране. 92% преступлений против работников СМИ остаются безнаказанными, лишь каждое 12-е дело о нападении на журналистов доходит до суда», — сказал Н.Шуфрич.
Также глава комитета отметил, что согласно законодательству нападение на работника СМИ приравнивается к нападению на сотрудника правоохранительных органов и подчеркнул необходимость строгого наказания за препятствование профессиональной деятельности журналистов.
Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 60 случаев применения физической силы в отношении журналистов с начала 2019 года.
«За 10 месяцев 2019 года были зафиксированы 60 случаев применения силы к журналистам», -говорится в сообщении. Отмечается, что 40% пострадавших журналистов — женщины. Самый высокий уровень физической агрессии в отношении сотрудников СМИ зафиксировали в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Союз журналистов опубликовал статические данные в преддверии запланированных на 6 ноября парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов.
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