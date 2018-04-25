С 2020 года Латвия прекращает давать новорожденным статус неграждан

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Парламент Латвии в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан.

Законопроект был принят большинством голосов, за него голосовали депутаты и коалиции, и оппозиции. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения «Все для Латвии!».

Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году — 51 ребенок, а в 2018 году — 33 ребенка.