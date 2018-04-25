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С 2020 года новый порядок налогообложения суточных

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство одобрило предложение об увеличении налогообложения суточных командированных работников.

Предполагается, что это больше всего повлияет на перевозчиков — их представители говорят, что компании могут обанкротиться или вывести бизнес за границу.

С 1 января следующего года суточные будут освобождены от налогов, если зарплата работника составляет 1,65 минимального месячного оклада (MMA). Сейчас применяется коэффициент 1,3 MMA.

«Предлагается (…) исключить возможность руководителям компании удваивать ставку суточных», — сказал глава Минфина В.Шапока на заседании правительства.

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Это делается для того, чтобы заработная плата не заменялась безналоговыми суточными.

В свою очередь, Литовская ассоциация перевозчиков (Linava) заявила, что налоговые изменения, проводимые в стране, сделают сектор убыточным, сообщает пресс-служба организации.

Linava совместно с Литовской конфедерацией бизнеса (LVK) предупредили, что поспешные изменения в налоговой системе не только помешают бизнесу подготовиться к новым условиям, но и угрожают массовым банкротством или выводом бизнеса за границу.

«Только говоря о бизнесе перевозчиков, на практике они этот бизнес могут сократить на половину – одни обанкротятся, другие перенесут бизнес в другие страны, где налоговая система более благосклонна к бизнесу», – сказал Суткус.

Президент Литовской конфедерацией бизнеса Валдас Суткус отметил, что такими странами могут стать Латвия и Польша.

Представители перевозчиков подсчитали, что применение нового коэффициента в размере 1,65 ММА и новая система налогообложения увеличит расходы на транспортное средство на 288,53 евро в месяц. В настоящее время в Литве зарегистрировано около 48 тысяч человек, занимающихся международными грузовыми перевозками, что приведет к дополнительным расходам в размере примерно 166 миллионов евро в год для всего сектора.

Министерство финансов говорит, что, повышая этот коэффициент, работники с высокими доходами будут платить Содре взносов больше от заработной платы, что обеспечит более высокие гарантии в случае болезни, безработицы и старости.

BNS
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