С 2020 года новый порядок налогообложения суточных

Это делается для того, чтобы заработная плата не заменялась безналоговыми суточными.

В свою очередь, Литовская ассоциация перевозчиков (Linava) заявила, что налоговые изменения, проводимые в стране, сделают сектор убыточным, сообщает пресс-служба организации.

Linava совместно с Литовской конфедерацией бизнеса (LVK) предупредили, что поспешные изменения в налоговой системе не только помешают бизнесу подготовиться к новым условиям, но и угрожают массовым банкротством или выводом бизнеса за границу.

«Только говоря о бизнесе перевозчиков, на практике они этот бизнес могут сократить на половину – одни обанкротятся, другие перенесут бизнес в другие страны, где налоговая система более благосклонна к бизнесу», – сказал Суткус.

Президент Литовской конфедерацией бизнеса Валдас Суткус отметил, что такими странами могут стать Латвия и Польша.

Представители перевозчиков подсчитали, что применение нового коэффициента в размере 1,65 ММА и новая система налогообложения увеличит расходы на транспортное средство на 288,53 евро в месяц. В настоящее время в Литве зарегистрировано около 48 тысяч человек, занимающихся международными грузовыми перевозками, что приведет к дополнительным расходам в размере примерно 166 миллионов евро в год для всего сектора.

Министерство финансов говорит, что, повышая этот коэффициент, работники с высокими доходами будут платить Содре взносов больше от заработной платы, что обеспечит более высокие гарантии в случае болезни, безработицы и старости.