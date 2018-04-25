default image
В Вильнюсе прошел марш климатических активистов

Подробнее...
default image
МИД России разъяснил порядок въезда интуристов в Петербург по электронной визе

Подробнее...
default image
Женщину, запустившую #MeToo, признали виновной в клевете

Подробнее...
default image
Консерваторы опасаются, что Литва изменит позицию по поводу договора ЕС и Беларуси

Подробнее...
default image
В сейме Литвы присягнули три новых парламентария

Подробнее...
default image
Украинские военные начнут использовать турецкие беспилотники

Подробнее...
default image
У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами из Турции

Подробнее...
default image
В Литве хотят ограничить лицензии на торговлю энергией с Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Норвегия нуждается в студентах-медиках

Подробнее...
default image
Мэр Вильнюса просит у Беларуси прямой доступ к данным мониторинга среды с БелАЭС

Подробнее...
default image
Эвтаназию признали допустимой в Италии

Подробнее...
default image
Г.Науседа в Нью-Йорке призвал иностранные компании инвестировать в Литву

Подробнее...
default image
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

Подробнее...
default image
Найденные на горе Гядиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября

Подробнее...
default image
Рост экономики Литвы в следующем году замедлится

Подробнее...
default image
С 2021 года в Риге введут туристическую пошлину

Подробнее...
default image
Medicinos bankas может быть продан стратегическому или финансовому инвестору

Подробнее...
default image
В Анталии введут единый тариф на проезд в такси

Подробнее...
default image
ЕС впервые дал "добро" лекарственному средству с марихуаной

Подробнее...
default image
Работники контролируемой "Maxima grupe"сети Stokrotka требуют повышения зарплат

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

С 2021 года в Риге введут туристическую пошлину

Фото pixabay.com

Рижская дума в среду одобрила введение туристической пошлины в столице с января 2021 года.

Все места размещения туристов будут взимать плату в размере 1 евро за ночь, но не более 10 евро, если турист находится в городе дольше десяти дней.

По данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге было 133 места размещения туристов, где было обслужено 1 716 787 человек, которые в общей сложности провели в Риге 3 281 884 ночи. Это означает, что в результате введения туристической пошлины муниципалитет сможет собирать более 3 млн. евро ежегодно.

Согласно прогнозам самоуправления, введение налога обойдется примерно в 110 000 евро, из них 60 000 евро в 2020 году потребуются для создания трех дополнительных штатных мест. В свою очередь в последующие годы для администрирования пошлины потребуется 83 500 евро ежегодно.

Для обеспечения контроля за платежами потребуется также разработка и поддержание специального программного обеспечения, расходы на внедрение которого могут составить около 50 000 евро.

Правила, принятые самоуправлением в среду, предусматривают, что ставка за каждого постояльца будет составлять 1 евро в день, но не более 10 евро, если гость остается в городе на более долгий срок. Налог не нужно будет платить за детей в возрасте до 12 лет.

Правила также предусматривают, что плательщики сбора должны будут ежемесячно подавать на портале www.eriga.lv отчет о количестве принятых в предыдущем месяце туристов и рассчитанной пошлине. Согласно произведенным расчетам, плательщик будет каждый квартал вносить деньги в муниципальный бюджет.

В случае несвоевременной уплаты пошлины с плательщика будет взиматься штраф в размере 0,05% от суммы не уплаченных вовремя средств за каждый день просрочки.

Туристические пошлины широко применяются в Европе. Такой сбор введен во многих популярных среди туристов городах — Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др.

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!