С 2021 года в Риге введут туристическую пошлину

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Рижская дума в среду одобрила введение туристической пошлины в столице с января 2021 года.

Все места размещения туристов будут взимать плату в размере 1 евро за ночь, но не более 10 евро, если турист находится в городе дольше десяти дней.

По данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге было 133 места размещения туристов, где было обслужено 1 716 787 человек, которые в общей сложности провели в Риге 3 281 884 ночи. Это означает, что в результате введения туристической пошлины муниципалитет сможет собирать более 3 млн. евро ежегодно.

Согласно прогнозам самоуправления, введение налога обойдется примерно в 110 000 евро, из них 60 000 евро в 2020 году потребуются для создания трех дополнительных штатных мест. В свою очередь в последующие годы для администрирования пошлины потребуется 83 500 евро ежегодно.

Для обеспечения контроля за платежами потребуется также разработка и поддержание специального программного обеспечения, расходы на внедрение которого могут составить около 50 000 евро.

Правила, принятые самоуправлением в среду, предусматривают, что ставка за каждого постояльца будет составлять 1 евро в день, но не более 10 евро, если гость остается в городе на более долгий срок. Налог не нужно будет платить за детей в возрасте до 12 лет.

Правила также предусматривают, что плательщики сбора должны будут ежемесячно подавать на портале www.eriga.lv отчет о количестве принятых в предыдущем месяце туристов и рассчитанной пошлине. Согласно произведенным расчетам, плательщик будет каждый квартал вносить деньги в муниципальный бюджет.

В случае несвоевременной уплаты пошлины с плательщика будет взиматься штраф в размере 0,05% от суммы не уплаченных вовремя средств за каждый день просрочки.

Туристические пошлины широко применяются в Европе. Такой сбор введен во многих популярных среди туристов городах — Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др.

