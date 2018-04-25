default image
В Давосе Президент Литвы встретился с главами ведущих мировых компаний и организаций

Подробнее...
default image
С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

Подробнее...
default image
С 24 января США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

Подробнее...
default image
Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Подробнее...
default image
Вильнюс засияет огнями фестиваля светового шоу

Подробнее...
default image
На латвийских птицефермах начались усиленные проверки из-за угрозы птичьего гриппа

Подробнее...
default image
Запрет на ввоз мяса птицы из Украины на литовский рынок не повлияет

Подробнее...
default image
Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место

Подробнее...
default image
В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

Подробнее...
default image
В Италии началась распродажа домов по 1 евро

Подробнее...
default image
Snoras пытается присудить с Julius Baer в Швейцарии 335 млн евро

Подробнее...
default image
Э.Янкявичюс призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования

Подробнее...
default image
В.Путин предлагает "пятерке" решить проблемы мира

Подробнее...
default image
Сейм приступил к рассмотрению пакета, ужесточающего природоохранные требования

Подробнее...
default image
В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве возникло 200 нелегальных точек продажи табака

Подробнее...
default image
В ЕС говорят о введении единой минимальной зарплаты

Подробнее...
default image
Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС

Подробнее...
default image
Туристам могут аннулировать шенгенские визы за нарушение правила первого въезда

Подробнее...
default image
Член сейма В. Подерис покинул фракцию "аграриев"

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

С 24 января США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

  • Фото pixabay.com

Власти США с 24 января вводят новые правила выдачи виз беременным женщинам. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

«Согласно этой норме, поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком, благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», — говорится в документе, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего такие случаи, когда семьи из-за рубежа незаконным или законным путем специально прибывают для рождения ребенка в США, чтобы тот мог получить американское гражданство.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600