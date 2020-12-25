С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

В Израиле объявили о введении третьего общенационального карантина из-за очередной вспышки заражений коронавирусом всего через день после того, как в стране выявили несколько случаев заболевания мутировавшей версией COVID-19, прибывшей из Великобритании.

Новые ограничения вновь заставят закрыться все непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и спортивные залы. При этом в самом Израиле уже началась всеобщая программа вакцинации, и если она достигнет желаемой скорости, то данный карантин должен стать последним, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на израильские СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении карантина с 5:00 вечера в ближайшее воскресенье. Ожидается, что он продлится две недели, а значит, затронет все рождественские и новогодние праздники. Карантин прекратят в том случае, если коэффициент R, сообщающий о том сколько человек может инфицировать один зараженный, упадет ниже единицы, а количество суточных положительных тестов опуститься ниже 1 000.

Всю последнюю неделю в Израиле регулярно фиксировали более 2 000 новых заражений в день, а в среду сразу 2 535. Самим израильтянам запретят передвижения на расстояния более 1 км от дома. Закрываются все виды бизнеса кроме доставки, а исключения сделают для поездок ради проведения прививок. Кроме того, сохранят работу школу, но лишь для учеников определенных возрастных групп.