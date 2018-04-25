С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Беларусь

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ОАО «Российские железные дороги» с 6 апреля временно отменяет пассажирские поезда в Калининград, следующие транзитом через территории Беларуси и Литвы. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение принято на основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, а также в связи с вводом в РФ и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Речь идет о поездах из Москвы в Минск (и обратно), из Санкт-Петербурга в Брест (и обратно), а также рейсах в Калининград из Петербурга и Москвы (и обратно), следующих транзитом через территорию Беларуси и Литвы.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены», — отметили в РЖД. О возобновлении движения поездов сообщат дополнительно. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать онлайн.

Ранее компания отменила 53 поезда дальнего следования из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. Сократят поезда лишь в том случае, если на маршруте есть дублирующие рейсы. Пассажиры, которые уже купили билеты, могут поехать на другом поезде, либо вернуть деньги за билет.

5 апреля Белорусская железная дорога сообщила о приостановке с 5 апреля курсирования двух оставшихся в сообщении с РФ поездов в Москву и Санкт-Петербург.