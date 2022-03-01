С активацией оборонных планов часть ВС в Литве переходит под командование НАТО — Рупшис

Lietuvos kariuomenės nuotrauka

После активации на прошлой неделе оборонных планов НАТО в регионе крупнейшая бригада Вооруженных сил (ВС) Литвы Gelezinis Vilkas («Железный волк») и дислоцированный в стране международный батальон союзников на операционном уровне перешли под командование Альянса, говорит главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис.

«Вчера бригада Gelezinis Vilkas, EFP (силы передового базирования — ред.) перешли в операционном отношении под командование и управление НАТО», — сказал BNS во вторник Рупшис, употребив сокращенную версию названия международного батальона НАТО в Литве.

«Это значит, что в случае необходимости военное командование НАТО будет решать вопросы, связанные с военной подготовкой и подготовкой к каким-то операциям. Они будут решать, где применить силы, если понадобится», — добавил он.

Блок НАТО впервые активировал планы по обороне союзников на востоке после того, как Россия напала на Украину. Эти планы были подготовлены после предпринятого в 2014 году вторжения Москвы в принадлежащий Украине Крым и позднейшей аннексии этого полуострова.

Рупшис во вторник посетил Польшу, где обсудил с военным руководством НАТО и США, как далее сдерживать Россию.

Активированные оборонные планы также позволяют разместить в регионе Силы быстрого реагирования НАТО. По словам Рупшиса, они будут дислоцированы, если потребуется.

Главком сказал, что союзники также разместят в Литве больше артиллерии и систем ПВО малой дальности.

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