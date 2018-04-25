С четверга на неделю из-за коронавируса будет закрыта Неменчине

Nuotrauka lrv.lt

Из-за угрозы распространения коронавируса с утра четверга будет закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе, решило в среду правительство.

Въезд в Неменчине будет разрешен только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городке будет разрешено ездить на автомобилях.

Премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничено не будет, однако полиция будет проводить строгий контроль мер карантинного режима в отношении жителей, а их несоблюдение будет наказуемо. Также, по его словам, будет осуществляться пристальный контроль за лицами, которые обязан соблюдать режим самоизоляции.

«Меня заверили и в том, что недостатка продуктов у жителей Неменчине точно не будет, магазинов достаточно, их работа прекращена не будет», – сказал глава правительства.

Эти меры принимаются после того, как на швейном предприятии Vilnika в Неменчине установлено около 20 случаев коронавируса. Один случай установлен и находящемся поблизости доме престарелых Senevita – дом престарелых в среду сообщил, что начинает проверять персонал и около 200 подопечных, в общей сложности это более 350 человек.

В Литве пока установлен 1091 случай коронавируса, умерли 29 человек, 138 человек выздоровели.