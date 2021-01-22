С днем рождения, столица!

На днях Вильнюс отмечает свой 698-й день рождения. В исторических документах Вильнюс впервые был упомянут в письме от 25 января 1323 года Великого князя Литовского Гядиминаса городам Западной Европы. В этом письме город обозначен как столица государства: литовский правитель назвал Вильнюс «наш город».
Несмотря на свой солидный возраст, литовская столица остается самым быстрорастущим городом в странах Балтии.
В 2020 году, отмеченном карантином, родились 6332 новых жителей Вильнюса, из которых, по данным Центра регистров, мальчиков — 5017, девочек — 4813. Еще 3536 детей родились за границей, но зарегистрированы в Вильнюсе. Количество детей, родившихся в этом году, немного меньше, чем в прошлом: в 2019 году в столице родились 6 540 малышей.
В прошлом году в 109 семьях родились двойняшки, еще две пары дождались тройняшек.
Через два года столица будет отмечать свой 700-летний юбилей. Как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, уже в этом году начинается активная подготовка к празднованию этой даты.
«История Вильнюса полна ярких личностей, исторических событий. Готовясь к празднованию 700-летия литовской столицы, мы стараемся, чтобы этот юбилей был близок людям — приглашаем художественные, научные и культурные организации принять участие и предлагать идеи празднования юбилея города», — отметила руководитель агентства по развитию Вильнюса Go Vilnius Инга Романовскене.
Чтобы актуализировать и оживить историю в воображении горожан, к юбилею было создано «Историческое меню Вильнюса» — семь тем, отражающих 700-летнюю жизнь города, включая легенды и символы Вильнюса, победы и торжества, катастрофы и возрождения. Каждая познавательная тема состоит из коротких исторических рассказов о знаменитых людях, событиях. Историческое меню Вильнюса можно найти на сайте www.700 vilnius.lt, созданном специально к дню рождения города.
Город призывает студентов приобщиться к созданию будущего Вильнюса — литовские учебные заведения приглашают к участию в конкурсе «Вильнюс будущего». Учащимся всех возрастов предлагается создать футуристический образ Вильнюса и выиграть призы за самые интересные идеи.
Информация «ЛК», vilnius.lt