С днем рождения, столица!

В прошлом году в 109 семьях родились двойняшки, еще две пары дождались тройняшек.

Через два года столица будет отмечать свой 700-летний юбилей. Как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, уже в этом году начинается активная подготовка к празднованию этой даты.

«История Вильнюса полна ярких личностей, исторических событий. Готовясь к празднованию 700-летия литовской столицы, мы стараемся, чтобы этот юбилей был близок людям — приглашаем художественные, научные и культурные организации принять участие и предлагать идеи празднования юбилея города», — отметила руководитель агентства по развитию Вильнюса Go Vilnius Инга Романовскене.

Чтобы актуализировать и оживить историю в воображении горожан, к юбилею было создано «Историческое меню Вильнюса» — семь тем, отражающих 700-летнюю жизнь города, включая легенды и символы Вильнюса, победы и торжества, катастрофы и возрождения. Каждая познавательная тема состоит из коротких исторических рассказов о знаменитых людях, событиях. Историческое меню Вильнюса можно найти на сайте www.700 vilnius.lt, созданном специально к дню рождения города.

Город призывает студентов приобщиться к созданию будущего Вильнюса — литовские учебные заведения приглашают к участию в конкурсе «Вильнюс будущего». Учащимся всех возрастов предлагается создать футуристический образ Вильнюса и выиграть призы за самые интересные идеи.

Информация «ЛК», vilnius.lt