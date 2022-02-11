С днем рождения, страна!

Фото BNS/Греты Скарайтене

16 февраля Литва отметит День восстановления Литовского государства. Ровно 104 года назад, 16 февраля 1918 года, в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Подписантами стали члены Совета Литвы под председательством патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса.

В этот день в Литве пройдут праздничные мероприятия, которые начнутся еще накануне, – 15 февраля в Белом зале Президентского дворца будут вручены награды лауреатам Национальной премии в области науки и культуры Литвы, а также лауреатам премии им. Йонаса Басанавичюса.

16 февраля в 9 час. на кладбище Расу в Вильнюсе пройдет церемония возложения цветов подписантам Акта о независимости от 16 февраля 1918 года.

В 10 час. в Белом зале Президентского дворца состоится церемония вручения государственных наград. Прямая трансляция по LRT PLUS.

С 11.00 до 17.00 пройдет выставка вооружения и техники Вооруженных сил Литвы на площади Лукишкес в Вильнюсе.

В 12 час. – церемония поднятия флагов трех стран Балтии в Вильнюсе, на площади Симонаса Даукантаса. Выступление президента Литовской Республики Гитанаса Науседы. Прямая трансляция по LRT.

В полдень в Каунасе пройдет торжественное чествование, церемония поднятия флага ордена Креста Витиса, церемония приведения к присяге младших офицеров, возложение цветов в саду Военного музея Витаутаса Великого.

В 12.30 состоится св. месса в Вильнюсском Кафедральном соборе Святого Станислава и Святого Владислава. Прямая трансляция по LRT.

В 14 час. – памятное мероприятие в Доме подписантов Акта независимости Литвы в Вильнюсе (Вильнюс, ул. Пилес, 26). Участвуют солдаты роты почетного караула Вооруженных сил Литвы. Прямая трансляция по LRT.

В 15.30 состоится церемония у памятника председателю Союза Литовского движения за свободу, подписавшему Декларацию 16 февраля 1949 года, генералу партизан Йонасу Жемайтису-Витаутасу на площади при Министерстве национальной обороны Литовской Республики.

В 18 час. в Вильнюсе – церемония символичных костров, посвященная Дню восстановления Литовского государства. Будет зажжено 16 костров, прозвучат песни в исполнении ансамблей и исполнителей (от проспекта Гядимино, 1, до площади В. Кудирки).

Завершатся праздничные мероприятия в 19 час. торжественным концертом «Бесконечный полет» в Литовской национальной филармонии. Концерт проходит под патронажем президента Литовской Республики Гитанаса Науседы. Прямая трансляция пройдет по LRT PLUS.