С этой недели цифровые COVID-свидетельства проверяются в аэропортах электронным способом

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С этой недели специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) начали проверять цифровые COVID-свидетельства Евросоюза (ЕС) у путешествующих в аэропортах электронным способом.

«На прошлой неделе приложение для проверки было представлено специалистам НЦОЗ и пограничникам, а с понедельника оно уже используется в аэропортах страны», — сказала во вторник BNS представитель министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукшта.

Как информировала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, специалисты учреждения проверили методом случайной выборки около тысячи человек.

«В первый день работы приложения примерно у трети этих людей были цифровые свидетельства, которые мы могли проверить при помощи приложения. Это позволяет и ускорить процесс проверки, и получить более надежную информацию о путешествующих», — объяснила она.

По словам представителя НЦОЗ, все проверенные цифровые свидетельства ЕС были действительны, также не возникло никаких технических перебоев.