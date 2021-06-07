С этой недели в Литве можно получить цифровое удостоверение ЕС по COVID

Цифровое удостоверение ЕС по COVID будет выдаваться переболевшим, привитым или сдавшим тест на коронавирус людям, чтобы упросить процедуры проверки на пограничных пунктах. Однако каждая из стран может устанавливать собственные требования, предъявляемые к путешествующим людям.

Согласно действующим сейчас в Литве требованиям, дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса или переболевших им людей при выезде и прибытии, спустя неделю после вакцинации второй дозой Pfizer, двух недель после второй дозы Moderna,15 суток после второй дозы AstraZeneca и двух недель после дозы Johnson & Johnson.

Также ограничения не применяются для переболевших, если не прошло 180 дней с момента диагноза COVID-19 (установленного по результатам теста ПЦР, а также после антигенного теста). Правда в цифровом удостоверении ЕС факт того, что человек переболел COVID, фиксируется только после положительного результата теста ПЦР.

Если человек не отвечает установленным требования вакцинации или выздоровления, до прибытия в Литву ему требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус, выполненный не позднее чем за 72 часа до поездки, отношении его также применяется изоляция.

С начала июня такое удостоверение можно получать почти в десяти странах ЕС, все государства Европейского сообщества и Шенгенского пространства должны присоединиться к системе с начала июля.

Прибивающие в Литву, у которых есть цифровое удостоверение ЕС по COVID, сейчас проверяются я в обычном порядке, как и обладающие национальным документом, подтверждающим факт прививки или того, что человек переболел. До первого июля Реестровый центр планирует предоставить цифровую программу для проверки, которая будет считывать QR-код.

Цифровое удостоверение по COVID указывает лишь необходимые данные: имя, фамилию, дату рождения, соответствующую информацию о вакцинации, или выздоровлении, и уникальный идентификатор. Страны, которые, которые посещает человек, не имеют право хранить информацию. Для проверки подтверждается лишь срок действия удостоверения и его подлинность. Все данные остаются в ведении государства, которое выдало удостоверение.

Цифровое удостоверение для жителей Литвы по COVID-19 будет предназначаться не только для поездок в страны ЕС, оно будет действовать и внутри страны, предоставляя те же преимущества, которые предоставляет паспорт возможностей. Все же пока в Литве жителей призывают пользоваться внутренним паспортом возможности по причине упрощенной процедуры проверки и более мягких требований вакцинации.