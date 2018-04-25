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С. Гентвилас: следует снизить НДС и подоходный налог

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вице-председатель Либерального движения — будущего партнера по правящей коалиции Литве Симонас Гентвилас заявил, что тарифы налогов, повышенные в прежний кризис, должны вернуться на прежний уровень.

Он считает, что может быть снижен тариф налога на добавленную стоимость (НДС) и подоходный налог, а также может быть пересмотрен налог на регистрацию загрязняющих автомобилей.  

«С кризиса 2008 года, когда мы не могли взять кредиты, были подняты номинальные тарифы, они не были снижены, невзирая на то, что были названы в качестве временных. Мы придерживаемся позиции о том, что временно введенные налоги могут вернуться к нормальным тарифам», – заявил С. Гентвилас на пресс-конференции в понедельник. 

«Разрыв НДС в Литве составляет 24%, почти 1 млрд не собирается, и одним из ответов является снижение НДС, либералы последовательно выступают за это, и каждый год во время представления бюджета мы это предлагали», – сказал он.

Тариф подоходного налога в январе 2009 года был повышен с 18 до 19%, а в сентябре того же года – до 21%.

Сокращение подоходного налога, по словам С. Гентвиласа, должно решить долговременную проблему безработицы в регионах.   

«Так мы приведем людей на работу, решим проблемы хронической долгосрочной безработицы в регионе, и станет выгодно работать», – сказал вице-председатель партии.

Он также считает, что налог на регистрирование автомобилей, загрязняющих воздух, должен быть пересмотрен, поскольку сформирован порочно.

«Ведь если ваш дедушка или кто-то более старшего возраста использует загрязняющий автомобиль для всего лишь нескольких поездок в год и внезапно не может его даже продать, поскольку это получается слишком дорого, то этот налог должен быть пересмотрен»,– сказал С. Гентвилас. 

На нынешних парламентских выборах победили бывшие восемь лет в оппозиции консерваторы. Они получили 50 мандатов и намерены сформировать правительство с либеральными партиями – Либеральным движением и Партией свободы. У такой коалиции было бы 74 мандата в сейме из 141. 

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