С июля для жителей подешевеет вода

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Государственный совет по регулированию энергетики Литвы утвердил новые цены на основные услуги питьевого водоснабжения и очистки сточных вод, предоставляемые компанией водоснабжения Vilniaus vandenys.

Для частных лиц, проживающих в многоквартирных домах, стоимость услуг снизится на четыре цента – до 1,32 евро (с НДС) за кубометр. Для жителей Вильнюса, проживающих в частных домах, эта цена вырастет на один цент – до 1,29 евро (с учетом НДС).

Для бизнес-клиентов стоимость услуг вырастет на четыре цента – до 1,37 евро за кубометр с учетом НДС.

«Цена на питьевую воду в Вильнюсе остается очень низкой. Мы входим в число ведущих европейских стран в этой области. В значительной степени это связано с затратами на добычу воды. В Литве, и особенно в Вильнюсе, мы чрезвычайно богаты подземными водами, поэтому нам не нужно вкладывать средства в очистку и фильтрацию поверхностных вод», – сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Согласованные со службой по энергоконтролю тарифы еще должны утвердить самоуправления Вильнюса, а также Вильнюсского, Швянченского и Шальчининкского районов, которые находятся в зоне обслуживания компании – поставщика Vilniaus vandenys. Новые тарифы должны вступить в силу 1 июля.

Как проинформировали в компании, во время карантина самый значительный спад потребления наблюдался в центре столицы – в Старом городе и Науяместисе, где наиболее развит сектор услуг, а вот в спальных районах потребление воды, наоборот, увеличилось. Больше всего оно выросло в таких районах, как Кальненай, Гульбинай, Вяркяй и Траку Воке.

По заявлению компании Vilniaus vandenys, второй карантин отличается от первого, он намного спокойнее. В компанию поступает меньше запросов клиентов по отсрочке платежей, и их долги также значительно уменьшились. Обычно долги за водоснабжение и канализацию гораздо меньше, чем за отопление, поскольку меньшие суммы жители оплачивают быстрее. Также, по данным компании, об отсрочке платежей часто просили пожилые люди – но не потому, что у них нет денег, а потому, что у них были трудности с внесением средств во время карантина.

Vilniaus vandenys – самый крупный поставщик воды в Литве, эксплуатирующий сеть водоснабжения и канализации не только в городе Вильнюс, но и в Шальчининкском, Швянченском и Вильнюсском районах.

Предприятие поставляет питьевую воду и осуществляет отведение и очистку сточных вод для 265 тыс. пользователей. Vilniaus vandenys поставляет лишь подземную воду из глубоких скважин, находящихся на глубине от 40 до 245 метров. В сутки предприятие поставляет 93 тыс. м³ воды, собирает и очищает около 111 тыс. м³ сточных вод, общая длина водопроводов – 1700 км, а длина сточных трубопроводов составляет около 1350 км. Качество воды проверяется и контролируется лабораторией анализа воды, а очищенные сточные воды – лабораторией сточных вод.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt