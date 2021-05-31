С июля в Литве подорожает газ и электроэнергия для населения

Как говорится в сообщении компании, расходы стандартного домашнего хозяйства, которое ежемесячно потребляет в среднем около 100 киловатт-часов электроэнергии, вырастут почти на 1,16 евро.

Ignitis отмечает, что цены на электроэнергию растут для домашних хозяйств, которые пользуются услугами компании – их количество достигает 1,36 млн. Электроэнергия дорожает по причине роста цен на электроэнергию на бирже.

«Наибольшее влияние на изменения цен на электроэнергию оказало повышение более чем на 18,77% цены на закупку электроэнергии на бирже Nord Pool, а также рост цен по фьючерсным сделкам, что учел Государственный совет по регулированию энергетики при установлении рыночной цены на второе полугодие», – сообщил Ignitis.

Между тем, газ для жителей, использующих его только для приготовления пищи (до 300 кубометров в год), в месяц в среднем будет стоить на 0,59 евро дороже, а для тех, кто использует его в отоплении (до 20 тыс. кубометров) – почти на 14 евро дороже.

Подорожание газа также связано с изменением цен на газ на европейских биржах, а также ростом потребления газа в экономике в связи с сокращением последствий пандемии COVID-19, холодной зимой и использованием газа из европейских газохранилищ, пояснил холдинг.

В целом с января газ дорожал для жителей, которые потребляли его меньше, между тем, цена на газ для прочих групп не менялась или даже снижалась.

За неделю электроэнергия в Литве подорожала на 28% – Litgrid

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 28% до 60,1 евро за мегаватт-час, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. В Латвии и Эстонии цена выросла на 12% до 52,7 евро за мегаватт-час.

По словам оператора, на минувшей неделе в связи с ростом цен в Шведской южной торговой зоне, и с завершением планового надзора за перемычкой между Литвой и Польшей LitPol Link значительно вырос экспорт из Литвы, а средняя генерация выросла почти на одну десятую. Это и определило рост цен на рынке в Литве.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой сократилось с 219 до 217 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве выросло на 9% до 83 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечивали 38% потребления электроэнергии в стране.