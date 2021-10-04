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С. Кайрис приветствует решение НДТЛ об отмене премьеры спектакля Я. Фабра

Nuotrauka Simonas Kairys / facebook.com

Литовский министр культуры Симонас Кайрис приветствует решение Национального драматического театра Литвы (НДТЛ) отозвать премьеру спектакля режиссера Яна Фабра из-за предъявленных режиссеру в Бельгии обвинений в домогательствах. 

«Разумеется, есть вопросы, как выбрали самого режиссера, но я вижу реакцию на вопрос и отсутствие страха в том, чтобы взять на себя ответственность за решения. И я приветствую учреждение, которое не боится принимать такие решения», – сказал BNS С. Кайрис. 

В понедельник НДТЛ сообщил, что останавливает сотрудничество с режиссером до принятия судом окончательного решения. Как сообщает театр, автору спектакля предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Премьера моноспектакля «Ночной писатель» должна была состояться 9-10 октября, зрители могут вернуть приобретенные билеты и получить уплаченные за них деньги.  

Зарубежные СМИ писали, что расследование в связи с поведением известного бельгийского режиссера начато после обнародованного в 2018 году открытого письма работавших с ним актеров о неподобающем поведении и сексуальных предложениях. 

По их словам, сексуальные отношения были привлечены как способ рассчитаться за более длительное время выступления, актерам приходилось постоянно терпеть унижения и работать в токсичном окружении. 

Помимо прочих обвинений упоминается, что Я. Фабр приглашал исполнителей к себе домой якобы для подготовки к выступлениям и пытался завязать интимные отношения. 

Исполнители также упоминали о тайных фотосессиях Я. Фабра, во время которых танцорам предлагали наркотики, чтобы они могли расслабиться. 

Я. Фабр утверждал, что у него никогда не было цели запугать или причинить боль людям в эмоциональном или сексуальном отношении, а, по словам его защитников, впечатление, о котором сообщается публично, не соответствует действительности. 

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