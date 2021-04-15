С мая — код владельца автомобиля и декларирование сделки по его продаже

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С мая будет введена новая система учета — декларирование сделки по продаже автомобиля будет обязательным, и каждое транспортное средство в Литве должно иметь уникальный код декларации владельца, сообщило Министерство внутренних дел.

Только с этим кодом можно будет продать или зарегистрировать машину.

Это направлено на уменьшение теневого бизнеса в автомобильном секторе и защиту интересов покупателей автомобилей.

До сих пор, после сделки, новый владелец машины фиксировался только на момент регистрации, но некоторые люди, купившие машину, не связывались с Regitra и не регистрировали ее на свое имя, поэтому перекупщики оставались неизвестными и не платили налоги.

«В настоящее время часть сделок по перепродаже автомобилей осуществляется за наличные, которые не фиксируются и не включаются в систему регистрации, таким образом не платятся налоги. Предположительно, государство ежегодно теряет около 40 миллионов евро. Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Централизованная система учета владельцев транспортных средств — необходимый инструмент в борьбе с теневым автомобильным бизнесом», — сказала она.

Код декларации владельца — уникальный код декларации владельца автомобиля, потребуется для всех транспортных средств зарегистрированных в стране, принадлежащих литовским жителям или компаниям, а также новый код будет генерироваться каждый раз при смене владельца автомобиля.

С мая код необходимо будет иметь не только при регистрации автомобиля, но и при его продаже.

С 1 мая части владельцев транспортных средств будут присвоены коды автоматически, а другой части необходимо будет связаться с Regitra самостоятельно.

Через электронную систему можно будет сообщить о наличии автомобиля и получить код.

1 мая код будет автоматически присвоен автомобилям, которые в настоящее время зарегистрированы в Литве.

«Таким образом, владельцу не нужно будет предпринимать никаких дальнейших действий. Присвоенный код также можно будет проверить по интернету или в отделении Regitra», — говорится в сообщении министерства.

Если транспортное средство находится на территории Литвы, но снято с учета или еще не зарегистрировано, то для получения кода создан переходный период до 31 июля — у владельца будет три месяца, чтобы подать заявку в Реестр и получить код.

Однако, если планируется продажа автомобиля или его регистрация, то код необходимо получить до того, как будут предприняты эти шаги, не дожидаясь 31 июля.

В 2018-2020 годах, Государственная налоговая инспекция (ГНИ), выполняя контрольные действия в автомобильной отрасли, выявила почти 5 миллионов неучтенных налогов, подлежащих к уплате.

Анализ этого сектора показывает, что зачастую именно конечный покупатель страдает и несет убытки от недобросовестных продавцов.

С мая 2021 года смена владельца и регистрация будут двумя отдельными процессами. Во-первых, при смене владельца каждый раз будет назначаться уникальный код декларации владельца. Во-вторых, только имея код, человек сможет зарегистрировать автомобиль на свое имя.

Информация ЛК по сообщению BNS