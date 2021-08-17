С мигрантами в Литве начали работать мобильные команды Департамента миграции

«Они считают, что мы им врем, и они всё еще думают, что через какое-то время смогут уехать из Литвы в Европу», — сказала она.

Глава департамента рассказала, что мигранты обычно говорят, что хотят лучше жить в Европе. Даже и те, кто утверждает, что сталкивается с преследованиями, говорят, что их преследуют соседи или родственники, родители супруга или супруги. Они рассказывают, что не могут найти работу на родине, ищут более достойных условий для существования.

Департамента миграции уже рассмотрел около 200 прошений об убежище, все они отклонены.

Э. Гудзинскайте отметила, что в первую очередь департамент старается рассмотреть самые очевидные случаи, когда мало сомнений в том, что прошение не обоснованно.

Сейчас для более детального рассмотрения отложено несколько десятков прошений, среди них — дела прибывших из Афганистана.

Мобильные команды также информируют мигрантов о предложении получить 300 евро для возвращения домой. Это предложение, по утверждению Э. Гудзинскайте, вызывает интерес, однако пока такую возможность обдумывают 15-20 человек.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.