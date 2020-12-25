С миру по блюду

Рождество — один из самых любимых и долгожданных христианских праздников во всем мире. У многих он связан со счастьем, весельем и прекрасным настроением. На Рождество принято собираться с семьей, друзьями и родственниками, готовить вкусные блюда и накрывать богатый стол. И в каждой стране есть свои особые традиционные блюда, которые всегда подаются на стол в рождественскую ночь.

В Англии Рождество встречают индейкой с клюквенным соусом, на гарнир к которой подаются брюссельская капуста, жареный картофель, отварные или паровые овощи. Еще одно популярное блюдо — свиная нога, украшенная вишнями и гвоздикой. Традиционный десерт — пудинг с изюмом, цукатами, фруктами и орехами, который перед подачей обливают смесью рома и ликера и поджигают. Рождественским напитком англичан является горячий эль.

Рождественский английский пудинг

100 г сливочного масла, 100 г сахарного песка, 100 г муки, 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 150 г молока, щепотка соли, 300 г изюма, кураги, сироп, взбитые сливки по вкусу.

Сливочное масло порежьте на небольшие кусочки или натрите на крупной терке. Масло, муку, сухари и разрыхлитель теста перемешайте руками до появления крошек. Яйца разбейте в отдельную миску, добавьте сахар, щепотку соли и взбейте миксером в течение 10 минут. Добавьте взбитые яйца в тесто и вымесите. Затем налейте молоко и снова хорошо перемешайте. Курагу помойте и нарежьте на очень маленькие кусочки, добавьте вместе с промытым и просушенным изюмом в тесто и хорошо перемешайте. Переложите полученное тесто для пудинга в форму для выпекания, смазанную маслом, сверху накройте форму фольгой и хорошо ее закрепите. Пудинг нужно готовить на водяной бане. На дно широкой и глубокой кастрюли поставьте перевернутое вверх дном блюдце, разместите на нем форму с тестом и налейте воду в кастрюлю до половины формы с пудингом. Кастрюлю с водой и пудингом накройте крышкой, поставьте на средний огонь и, когда вода закипит, уменьшите огонь. Выдерживайте блюдо на огне 3 часа, периодически добавляя воду, если она испарилась. Готовый пудинг остудите, переложите из формы на тарелку, полейте сладким фруктовым сиропом и украсьте взбитыми сливками.

Во Франции традиционные рождественские блюда — особым образом приготовленная индейка с коньяком и сливками, каштаны, паштет из гусиной печени, устрицы, копченый лосось и всевозможные виды сыров. На десерт обычно подают рождественское полено — сливочный торт-пирожное, а из напитков — французское шампанское и сухие вина.

Рождественская индейка

1 индейка, 50 г маргарина, 30 г шпика, соль, перец, 100 г панировочных сухарей, 100 г муки, 20 г дрожжей, 2 яйца, 1 ч. ложка майорана, 1 ч. ложка рубленой цедры лимона, ½ ч. ложки карри, 1 ст. ложка рубленой зелени петрушки, 3 ст. ложки сметаны или натурального йогурта.

Подготовленную тушку индейки посолите снаружи, а изнутри поперчите. Удалите сухожилия из ножек, приколите к ним кусочки шпика. Для начинки разведите дрожжи в теплой воде, добавьте муку, яйца, сухари, специи, цедру лимона и зелень, все перемешайте со сметаной или йогуртом. Зашейте индейку, положите на решетку грудкой вверх и запекайте в духовке на небольшом огне до золотистой корочки, поливая соком из противня. Можно прикрыть грудку и ножки фольгой, чтобы не пригорели. За полчаса до того, как вынимать индейку из духовки, удалите шпик и фольгу.

В Германии главным блюдом рождественского стола являются гусь с яблоками, черносливом и капустой, лосось со сливками, свинина с квашеной капустой, домашние пироги. На столе должно быть 7—9 блюд из продуктов, символизирующих зарождение жизни: яиц, икры, пшеницы, гороха, бобов. В качестве традиционного напитка немцы готовят специальной рождественский глинтвейн, а на десерт предпочитают ореховый пирог и марципановый торт со сливками или безе.

Жареный гусь с красной капустой и кнедликами

Гусь — 1 шт., шерри — 100 г, розмарин — 20 г, мед — 30 г, грецкие орехи — 50 г, сливы — 3 шт., лук — 100 г, яблоки — 3 шт. Кнедлики: черствые булочки — 10-12 шт., молоко — 250 мл, дрожжи — 20 г, листовой шпинат — 150 г, лук — 150 г, яйцо — 5 шт., сливочное масло — 100 г, соль, перец — по вкусу, мускатный орех (натереть), петрушка — 1 пучок (порубить). Гарнир: краснокочанная капуста — 1,5 кг, яблоки — 2 шт., яблочный уксус — 80 мл, красное вино — 100 мл, соль, сахар — по вкусу, гвоздика — 2 шт., душистый перец — 5 горошин, можжевельник — 5-7 шт.

Гусь. Поместите тушку среднего гуся в большую кастрюлю и добавьте по вкусу шерри. Приготовьте начинку из измельченных грецких орехов, слив, лука и яблок. Для пикантности можно приправить начинку розмарином и медом. После наполнения гуся зашейте ниткой. Для выпекания выбирайте термостойкую жаровню без крышки. Блюдо будет готовиться в среднем 3 часа при температуре 150 градусов. Благодаря пару мясо гуся будет сочным внутри, а снаружи приобретет хрустящую корочку.

Кнедлики. Разморозьте шпинат, нарежьте лук и черствые булочки. Лук обжарьте в сливочном масле. Яйца смешайте с молоком и шпинатом, добавьте петрушку, лук и кубики мелко нарезанных булочек. Лучше долго не перемешивать, так как надо сохранить рыхлую форму булочек. Вырежьте пергаментную бумагу по размерам лотка для приготовления на пару и выложите на нее массу для кнедликов по горизонтали. С помощью бумаги сформируйте из теста колбаску и выложите в лоток с отверстиями для приготовления на пару. Пергаментная бумага должна быть только под колбаской, поэтому излишки обрежьте. Готовьте на пару 20-25 минут при температуре 95 градусов. Готовым кнедликам дайте остыть, порежьте ломтиками и сразу подайте на стол.

Гарнир. Измельчите капусту, посолите, добавьте сахар, заправьте яблочным уксусом и красным вином. Тщательно перемешайте и отожмите. Для остроты в капусту добавьте специи: корицу, гвоздику, душистый перец и можжевельник. После этого пассируйте лук и яблоки в небольшом количестве гусиного жира. К этой пассировке добавьте капусту и тушите до тех пор, пока она не станет мягкой̆.

В Италии ни одно Рождество не обходится без домашней свиной колбасы котекино, которая подается в батоне вместе с грушами, луком-шалотом, ягодами можжевельника и многочисленными приправами. Также на праздничный стол обычно подают маленькие пельмени тортеллини, запеченную свиную ногу дзампоне и традиционную пасту. Обычный десерт в этот день — кекс панеттоне, начиненный сухофруктами, а напитки — сухое или игристое вино.

В Испании в сочельник зажаривают барашка, готовят индейку, молочного поросенка, блюда из морских продуктов. На десерт подают туррон со сливками и орехами, марципаны и сладости из яичных белков, жареного миндаля, меда и сахара.

Молочный поросенок

Поросенок весом 2–3 кг, 4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка крупной соли, по 1 ч. ложке тимьяна и майорана, 3 лавровых листа, 200 г свежего свиного сала.

Приготовление: очистить и очень мелко нарезать чеснок. Смешать с салом, крупной солью, тимьяном и майораном. Духовку нагреть до 150 градусов. Натереть поросенка данной смесью, выложить на противень, наколоть кожу и голову вилкой и натереть расплавленным салом. Аккуратно влить стакан воды, не касаясь тушки, положить лавровый лист и запекать около 1,5 часа, часто поливая образующимся соком.

В Дании на рождественский стол с картошкой, красной капустой или соусом подают жареного гуся, фаршированного сухофруктами с коричневым соусом, или запеченную свинину. На десерт готовят грютце — рисовую кашу, политую густым вишневым сладким киселем и посыпанную жареным миндалем. Традиционные рождественские напитки датчан — глёг, глинтвейн и пиво.

Датский глёг

1 бутылка сухого красного вина, 2 палочки корицы, 2 сухие почки гвоздики, 4 семечки кардамона, ¼ стакана изюма, ¼ стакана молотого миндаля, коричневый сахар по вкусу.

Налейте в кастрюльку полстакана вина, добавьте корицу, гвоздику и кардамон, варите под крышкой на медленном огне 30 минут, остудите и оставьте в холодильнике на ночь. Разогрейте оставшееся вино, смешайте с приготовленным экстрактом, добавьте изюм, миндаль и коричневый сахар. Подавайте к столу в стеклянных кружках. По вкусу можно добавить цедру лимона или апельсина, немного рома.

В Голландии к рождественскому ужину небольшие группы людей собираются вместе, каждый приносит сковороду и готовит свое блюдо из овощей, мяса, рыбы, креветок. Голландцы подают на стол и традиционные европейские блюда — жареную говядину, кролика, фазана, окорок, индейку. Мясные блюда дополняются разными овощами и салатами, фруктами и соусами.

В Норвегии традиционны рыбные блюда, а также бараньи или свиные ребрышки, жаркое из свинины, пюре из брюквы, квашеная капуста и отварной картофель. В этот праздник норвежцы пьют пряную картофельную водку, а на десерт подают семь видов печенья или бисквитов.

В Швеции на Рождество принято употреблять сытные блюда: маринованную сельдь, мясные блюда с капустой или ягодным соусом, окорок, паштет из печенки, студень, домашнюю копченую колбасу, печеную картошку, а также национальное кушанье кропкакор — шарики из смеси отварного картофеля, ветчины и шпика. Традиционный десерт — рисовый пудинг, поданный с единственным миндалем, скрытым внутри.

В Бельгии подают мясо вепря, телячью колбасу с трюфелями, рождественский торт и различные вина. На десерт подаются cougnous или cougnolles — крохотные печенья в форме младенца Иисуса.

В Португалии на Рождество едят бакалао, что в переводе означает «сушеная соленая треска», который запивают сладким портвейном.

В Швейцарии невероятно популярное блюдо — сырное фондю, для приготовления которого используется 3-4 специальных сорта сыра.

В Ирландии подают копченого лосося с креветочным коктейлем — кусочек рыбы и креветки, которые красиво уложены на листья зеленого салата и политы соусом, а также окорок или индейку.

В Чехии и Польше карп – традиционное рождественское блюдо. Польские хозяйки, перед тем как купить рыбу, тщательно изучают ее чешую. Чем она плотнее, тем лучше – в Польше считается, что количество чешуек на рождественском карпе прямо пропорционально количеству денег, которые принесет в дом наступивший год. Особо крупные чешуйки не выбрасывают, а складывают в бумажник хозяину дома.

Карп запеченный

Карп весом примерно 2 кг, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 3 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки муки, ½ стакана белого сухого вина, нашинкованная зелень петрушки, соль, перец.

Приготовление: карпа очистить, хорошо промыть и обсушить. Шампиньоны нарезать ломтиками. Лук мелко нарубить. Обжарить грибы с луком в течение 5 минут, посолить по вкусу – начинка готова. Рыбу посолить и поперчить снаружи и внутри, начинить грибами и скрепить деревянными зубочистками. Обвалять карпа в муке и выложить на противень, смазанный маслом. Полить рыбу 3 ст. ложками растопленного масла. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 40 минут, один раз перевернув и часто поливая выделившимся соусом. Посыпать карпа петрушкой и подать на стол.

В США многие традиции заимствованы из европейских стран, поэтому чаще всего на стол подается индейка под клюквенным соусом, фаршированная хлебом, сыром, черносливом, чесноком, фасолью, грибами, яблоками или капустой, а также телятина с пряностями и травами. В разных штатах есть и свои особенные блюда, которые принято готовить на Рождество. Главным напитком праздника является эгг-ног — густой коктейль из взбитых яиц и сливок с добавлением пряностей.

В английской части Канады рождественские ужины мало чем отличаются от английских или американских. Популярный напиток в зимние праздники гоголь-моголь — молочный пунш со взбитыми яйцами и алкоголем. Во французской части Канады больше всего следуют французским обычаям.

В Мексике в этот день предпочитают отказаться от бурритоса и побаловать себя запеченным поросенком с гарниром из риса, сладкого перца и черных бобов, а также закусками из разнообразных овощей и сыра. Из алкогольных напитков подается неизменная текила, а на десерт — бесхитростные лепешки из кукурузной муки.

В Аргентине рождественский вечер начинается с мяса — жареного павлина, говядины, свинины или индейки, а завершается пирогами с начинкой и сладкими пудингами.

Бразилия сочетает в себе рождественские традиции многих народов: главными блюдами праздничного стола чаще всего становятся рыба или свинина, универсальным гарниром — цветной рис, фруктовый салат и орехи.

В Перу семейство обычно собирается вместе, чтобы отведать индейки, фаршированной орехами и украшенной свежими ломтиками ананасов и вишнями, жареным картофелем и яблочным соусом. На десерт подаются марципан, изюм, миндаль и пирог панеттоне с чашкой горячего шоколада.

В Японии каждое блюдо имеет смысл. Например, соба — гречневая лапша с бульоном — символизирует долголетие. Японцы также едят осечи-риори — набор морепродуктов: рыба, креветки, икра сельди, омары, устрицы, морская капуста, к которым добавляется суп озони с рисовыми пирогами. Из напитков в этой стране пьют зеленый чай и рисовую водку.

В Австралии рождественский стол чаще всего представляет собой барбекю с креветками, цыпленком, свининой, ягненком и говядиной. Десертным блюдом служит торт со взбитыми сливками и фруктами или безе.