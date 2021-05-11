С начала года в Средиземноморье при попытке миграции утонули 500 человек

Число утонувших при попытке мигрировать по средиземноморскому маршруту с начала этого года достигло 500 человек. Об этом представитель Международной организации по миграции Сафа Мсехли заявила агентству ANSA, сообщает ТАСС.

«Мы крайне обеспокоены, что все больше людей пускаются в это опасное путешествие, и их гибель неприемлема. В этом году в центральной части Средиземноморья утонули по меньшей мере 500 человек», — приводит ее слова агентство. Она отметила, что на тот же период 2020 года организация знала о 150 таких жертвах.

Недавно сообщалось о предполагаемой гибели у берегов Ливии до 150 мигрантов, однако представители ливийской службы береговой охраны отрицали факт массовой гибели людей.

В последние недели значительно увеличились потоки мигрантов, прибывающих в Италию по морю. Почти 100 из них были спасены только в последние часы у острова Лампедуза, где вновь переполнен местный центр временного приема. Там находятся почти 1 тыс. человек вместо 250, на которых центр рассчитан.

По данным МВД республики, с начала года в Италию по морю прибыли почти 13 тыс. человек, что втрое больше, чем за первые пять месяцев 2020 года и в 12 раз больше, чем в 2019 году, когда на фоне борьбы с нелегальной миграцией в страну прибыли чуть более 1 тыс. человек.

Местные власти указывают на сложности в обеспечении карантина в отношении прибывающих. Некоторым оказывается помощь в море, а многие самостоятельно добираются до Лампедузы и других южных берегов Апеннин.