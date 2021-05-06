С начала пандемии в Литве скончались от вируса 4 тыс. человек

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С начала пандемии в Литве от COVID-19 в целом умерли 4 тыс. человек.

За минувшие сутки скончались шесть заболевших, им было от 50 до 89 лет, свидетельствуют данные Департамента статистики, опубликованные в четверг.

Четырем скончавшимся было от 80 до 89 лет. По одному скончавшемуся принадлежали возрастным группам 50–59 и 60–69 лет.

Департамент статистики обращает внимание на то, что количество смертей за сутки является предварительным и в течение нескольких дней может дополниться запаздывающими записями.

Больше всего скончавшихся от COVID-19 – 1449 человек – принадлежало возрастной группе 80–89 лет. Пяти скончавшимся было от 20 до 19 лет.

В целом с этим инфекционным заболеванием – напрямую и косвенно – связываются 8068 смертей.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 254 тыс. 91 случай COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 228 тыс. 696 человек, декларированы 182 тыс. 792 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 378 человек, декларированное число больных составляет 62 тыс. 282.