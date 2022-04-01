С начала войны в 2 раза больше россиян просят временный вид на жительство в Литве

Migracijos departamentas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

С началом российского вторжения в Украину в конце февраля количество заявлений граждан России на получение временного вида на жительство в Литве увеличилось более чем вдвое, сообщает в четверг новостной портал 15min.lt.

Это стало понятно при сравнении количества этих запросов с 24 февраля по 29 марта с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году граждане России обращались за разрешением на временное проживание 305 раз против 141 раза в прошлом году. Количество обращений от граждан Беларуси также увеличилось с 1004 в прошлом году до 1449 в этом году.