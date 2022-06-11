С начала войны в Великобританию прибыло более 70 тысяч украинских беженцев

Британские власти также сообщили, что 9900 несовершеннолетних украинцев получили места в школах Соединенного Королевства (всего заявлений было подано 11400).

Страны Евросоюза разрешают беженцам из Украины въезжать в ЕС и находиться на его территории без визы в течение трех лет.

В Великобритании для украинских беженцев действует два типа виз – семейные (для тех, у кого в Великобритании проживают родственники) и спонсорские (в этом случае украинцам необходимо найти «спонсора» в Великобритании, то есть человека, который согласится приютить их у себя дома).

Как сами украинцы, так и их потенциальные спонсоры в Великобритании жалуются на задержки с получением необходимых для въезда документов. Также сообщалось, что уже приехавшие в страну украинцы сталкиваются с задержками в предоставлении мест в школах для детей.